Rieupeyroux. À la découverte des agricultures, qui restent un atout pour le territoire

Après l’organisation de la journée "Maisons à vendre" en 2021 et le "Forum de l’emploi" en 2022, la municipalité de Rieupeyroux organisera les 31 mars et 1er avril les journées "découverte des agricultures, un atout local" ouvertes à tous les publics.

L’agriculture, secteur d’activité important en Ségala a considérablement évolué ces dernières années. Elle constitue une composante importante et un atout essentiel à la dynamique et la vitalité du territoire. Des visites de ferme, des tables rondes, des débats et rencontres permettront aux visiteurs d’être au plus près des acteurs agricoles pour comprendre les enjeux et les problématiques des mondes agricoles… Car il n’y a un panel de modes de production (intensif, biologique, durable, raisonnée, de conservation…) qui ne s’opposent pas forcément.

La transparence de mise

"Aujourd’hui on observe une déconnexion de plus en plus flagrante entre ce que pensent les gens et le monde réel. On peut en parler, évidemment, mais le mieux est de venir à notre rencontre et de visiter nos fermes. Aujourd’hui et dans l’avenir la transparence sera de mise. On fait ce qu’on pense être le mieux. Tous les idéaux sont respectables, il suffit de les partager pour les comprendre. Il y a certes des problématiques, mais par cette journée de découverte, on aimerait donner une note positive !" précise un des organisateurs et agriculteur de métier.

Le programme

Vendredi 31 mars : ciné-débat à 20 h 30 à l’Espace Gilbert Alauzet (entrée gratuite) avec la projection du documentaire "Ta que cante era montanha". Témoignages d’agriculteurs locaux et débat avec le public.

Samedi 1er avril, des visites de fermes proposées : 9 h 45 - 13 h 45, covoiturage (place du Cinéma) ; à 10 heures, visite de l’exploitation de Franck Deltort en vache laitière "Route du Lait" à Querbes ; à 14 heures, visite de l’exploitation de Romain Bastide en vache viande "Veau d’Aveyron et du Ségala" à la Maynobe et de l’exploitation d’Anne et Bruno Rivière en brebis viande "Agneau Laiton" au Py.

À la Maison pour tous :

- De 10 heures à 17 heures (entrée libre et gratuite) : exposition de Z’lex et stands d’agriculteurs de la région et des acteurs du monde agricole.

- 10 h 30, table ronde sur Labellisation, certification en agriculture, nécessité ou accessoire. Avec la participation de l’IRVA, L’APABA, et Bleu Blanc Cœur.

- 14 h 30, table ronde sur la transition énergétique en agriculture, un enjeu actuel. En partenariat avec le Crédit Agricole.

Toute la journée, en continu, marché de producteurs, avec bière artisanale, fromage de vache et de chèvre, yaourt, poulet, canard, châtaigne, pomme de terre, porc, charcuterie, safran, herbes aromatiques, pain…