Onet-le-Château. Au complexe des Balquières, le tournoi d’hiver de tennis a tenu ses promesses

Retour sur les résultats du tournoi d’hiver de tennis avec entre autres, un samedi après-midi et des finales exceptionnelles dont celle des hommes, qui aura tenu son petit monde en haleine, pendant 3 heures et demi (comme les grands matches à la télévision !).

Un bilan positif pour le club organisateur de cette manifestation, avec 140 inscrits sur 4 catégories : simple hommes, simple dames, +35 ans hommes et dames, sans oublier de remercier les bénévoles, le bureau et bien sur, tous les partenaires (dont la mairie d’Onet).

Le palmarès

4e série H : Finaliste Patrick Hérin (Rodez padel tennis) et vainqueur Sullivan Canitrot (Rodez padel tennis). 3e série H : Finaliste Romain Barlaguet (Rodez padel tennis) et vainqueur Zbynek Seidl (OCTC). Tableau principal : finaliste Fabien Cammas (OCTC) et vainqueur Léo Cazor (Capdenac). 4e série D : finaliste Lou Lombart (OCTC) et vainqueur Margaux Diaz (Comité Tarn). 3e série D : finaliste Andréa Criou (Rodez padel tennis) et vainqueur Joséphine Renaud (Decazeville). Tableau principal : Finaliste Léa Becamel (OCTC) et vainqueur Kelly Ngaimoko (Villefranche). + 35 ans H : Finaliste Alexandre Galtier (OCTC) et vainqueur Rémi Chauchard (USSPA). + 35 ans D : finaliste Sabine Casa (Rodez padel tennis) et vainqueur Christine Decock (Decazeville).

Un tournoi de haut niveau, avec de très bons résultats pour le club, qui se tourne désormais sur les matchs par équipes, qui se déroulent jusqu’au mois de mai… puis rendez-vous du 28 mai au 11 juin, pour le deuxième tournoi.