Aveyron : 41 formations et cinq familles de métiers, les champions de la chambre de métiers à l'ouvrage ce 25 mars

La journée portes ouvertes de ce samedi 25 mars sera l’occasion de découvrir les 41 formations proposées à la chambre de métiers de l’Aveyron, mais aussi d’admirer le travail des 17 apprentis engagés dans de prestigieux concours.

Une journée "vivante", "participative", "reflétant l’activité au sein du centre de formation des apprentis" mais, surtout, basée sur le "faire". C’est la promesse faite par le président de la chambre de métiers et de l’artisanat Pierre Azémar alors que se tiendra, ce samedi 25 mars, la journée portes ouvertes dans les locaux de la zone de Cantaranne, à Onet-le-Château.

17 apprentis engagés dans deux compétitions

Les vedettes de la journée seront les 17 jeunes apprentis engagés dans les compétitions Maf (Un des meilleurs apprentis de France) et Worldskills (Olympiades des métiers). Quatorze sont en lice pour le MAF (cinq en cuisine froide, quatre en boulangerie et cinq en cuisine dessert de restaurant) et en trois peintres en carrosserie automobiles.

Tester les métiers sur lesquels les jeunes s’interrogent

Les visiteurs auront la possibilité d’observer ses jeunes en action, alors qu’ils travailleront sur les œuvres qui seront présentées dans ces concours. Entre le personnel, les apprentis et leurs maîtres de stage, près de 150 personnes seront sur le pont pour une journée sous le signe de la rencontre avec l’artisanat. "Tous les ateliers (la CMA en compte 21, NDLR) seront ouverts à la visite et les jeunes pourront tester les métiers sur lesquels ils s’interrogent et assister à des animations et démonstrations", poursuit Pierre Azémar, soulignant l’aspect "concret" de ces portes ouvertes.

Près de 260 offres à pourvoir actuellement

Actuellement dans le département, près de 260 offres d’apprentissages sont à prendre dans les entreprises locales : 51 dans les métiers de bouche, 46 en hôtellerie-restauration, 41 dans les métiers de la mécanique ou de la carrosserie, 80 dans le bâtiment et 48 offres en esthétique, coiffure ou vente. "La voie de l’apprentissage et la voie de la réussite et de l’insertion. Près de 9 jeunes sur 10 passés dans nos murs sont en emploi à la fin de leur formation et un sur deux, dans les cinq ans qui suivront, créeront ou reprendront une entreprise", a expliqué le président Azémar, qui ne tarît jamais d’éloges au sujet des formations du Campus des métiers, qui "permettent d’apprendre un métier dans les conditions réelles de l’entreprise, en étant rémunéré avec, à la clé, un diplôme d’État".

Portes ouvertes ce samedi 25 mars

Les portes resteront ouvertes ce samedi de 9 heures à 17 heures dans interruption. Des casques de réalité virtuelle seront à disposition pour permettre de découvrir, en immersion toujours, les métiers du bâtiment et de l’automobile. Un escape game sera par ailleurs proposé autour de la prépa apprentissage et les jeunes pourront s’essayer, notamment, à la soudure par induction et découvrir par le concret la boucherie, une filière dont est issu le président de la chambre de métiers.

Renseignements sur cm-aveyron.fr ou au 05 65 77 56 18. La chambre de métiers est située rue des Métiers à Onet-le-Château.