Aveyron : l'agriculteur voit rouge, bouscule son voisin pour un droit de passage et finit au tribunal

Dans une autre audience jugée ce jour, l'entreprise de travaux public Guipal écope de 1000 € d'amende, dont 500 avec sursis, et son représentant légal, le responsable, 350 €. Les faits remontent au 5 février 2022, lorsque sur la carrière de Brusque, une pollution est constatée.

"Le Dourdou de Camarès a été colmaté par une pollution mécanique", relate la présidente. L'OFB se charge alors du dossier et instruit la société en justice. Depuis, des travaux ont été observés sur le site, constatés par l'OFB elle-même. "Mais il faut noter une pollution importante dans les frayères", note le procureur de l'Aveyron. "Je reconnais les faits. Aujourd'hui on essaye de travailler en bonne intelligence avec l'OFB. On a fait des investissements et on fait le maximum pour que ça ne se reproduise pas", se défend le prévenu.