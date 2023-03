Le Nayrac. Belle rencontre cinématographique programmée le 1er avril

L’atelier Cinéma du Foyer Rural, soutenu par la municipalité, vivra un temps fort le samedi 1er avril à 20 h 30 à l’Espace multiculturel. En effet, une soirée documentaire avec trois films réalisés par des femmes de l’association "Collectif Bermudes" sera au programme.

"Double paire" de Roma Garcia-Longoria et Emilie Poittier (2 022). "Jules, jeune trentenaire, est poli, respectueux, gentil. Tellement gentillet qu’il n’ose jamais s’imposer, quitte à se faire écraser systématiquement. Un jour, son courage n’en peut plus et va s’incarner de manière inopinée. Jules n’aura plus le choix : soit il prend ce dédoublement à deux mains, soit il perd ce qui est le plus précieux pour lui…"

"Selma" de Batoul Benazzou (2 014). "Selma obtient son bac l’été où ses parents se séparent. Son père veut l’envoyer faire des études en France tandis que sa mère souhaite la garder auprès d’elle. Selma commence à prendre ses distances et à exister par elle-même dans un entre-deux entre son père et sa mère, pas vraiment là et pas encore ailleurs.".

"Les deux sœurs" de Sarah Vernhes (2 022) "Des retrouvailles et des non-dits. A 30 ans, Clémentine ne veut pas avoir d’enfant. Mais elle découvre un matin qu’elle est enceinte.

La jeune femme est en retard à son rendez-vous avec sa jeune sœur, Azalée de passage pour une raison inconnue".

Deux des réalisatrices seront présentes : Roma Garcia Longoria et Sarah Vernhes, la nayracoise. A l’issue de la projection, débats et échanges avec le public permettront de découvrir des univers riches et bien différents et leur passion pour le cinéma. Entrée libre. Renseignements 06 44 25 78 00