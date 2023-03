CARTE. Sécheresse : voici les départements qui sont toujours en manque de pluie

Dans certains départements, la situation est "comparable à une situation de fin mai" alors que mars n'est pas encore terminé...

Malgré les pluies du mois de mars, la situation est "toujours préoccupante" dans plusieurs départements en France, rapporte Météo France, à la sortie d'un hiver exceptionnellement sec. À l'échelle du pays, la pluviométrie a été excédentaire de 15 % en septembre, mais a connu un lourd déficit de -35 % le mois d'octobre qui a suivi.

Les mois de novembre, décembre et janvier "ont été relativement proches de la normale", puis la pluie n'est plus tombée sur le pays pendant 32 jours (entre le 21 janvier et le 21 février). Il s'agit de la plus longue série de jours consécutifs sans précipitations. En février, le déficit était de -75 %.

Entre le 1er et le 19 mars, il est tombé 94 % du cumul mensuel normal. Mais cela n'a pas été suffisant partout pour une recharge des nappes. "L'hiver permet habituellement aux sols de se gorger d'humidité, aux nappes souterraines et rivières de retrouver leurs niveaux habituels. Cette période dite de recharge des nappes est cruciale pour que les stocks d'eau se reconstituent".

La neige joue aussi un rôle primordial, mais "l'enneigement est exceptionnellement déficitaire sur les Alpes" et "très déficitaire sur les Pyrénées".

Où les besoins restent importants

Surtout grâce au retour de la pluie en mars, "les sols sont dans une situation normale pour la saison" en moyenne en France, selon Météo France. Localement, des inquiétudes persistent sur une partie de l'Occitanie et en PACA.

Dans l'Aude, les Pyrénés-Orientales et les Alpes-Maritimes, les voyants sont au rouge. "La situation est remarquable, comparable à une situation normale de fin mai". Le quantile de l'indice d'humidité des sols est également bas en Haute-Garonne, dans les Hautes-Pyrénées, l'Ariège, l'Hérault et le Gard. La sécheresse touche aussi une partie des plaines dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

À l’inverse, les sols sont plus humides qu'habituellement à cette période de l'année en Aveyron, dans le Tarn et le Lot. Cela vaut également pour les départements de la façade atlantique.

Voici la carte des départements :

Les sols des départements en rouge sont cruellement en manque d'eau. Capture - Météo France

"Plus le quantile est bas (plage de couleur rouge), plus cela correspond à une situation de sécheresse rarement observée à cette période de l’année. Un quantile proche de 5 correspond à une situation habituellement observée à cette période de l’année. Un quantile élevé (plage de couleur bleue) correspond à des sols plus humides qu’habituellement à cette période de l’année".