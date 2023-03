"C'est une lutte exemplaire", Philippe Martinez défend les salariés de la Sam de Decazeville sur Quotidien

Invité ce mardi 21 mars sur le plateau de l'émission Quotidien sur TMC, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, a évoqué, non sans émotion et avec fierté le combat des salariés de la Sam à Decazeville.

Après l'adoption du texte relatif à la réforme des retraites via l'article 49.3 de la Constitution et une motion de censure échappée de justesse, la mobilisation reste sans faille, la contestation ne faiblit pas. Les syndicats appellent à poursuivre les grèves et les manifestations dans toute la France. Une nouvelle journée de mobilisation étant en effet prévu jeudi 23 mars.

Invité sur le plateau de Quotidien, la célèbre émission de Yann Barthès diffusée tous les soirs de la semaine sur TMC, le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez présente en effet cette nouvelle journée de mobilisation comme étant de prime importance. Une journée de manifestation pour "exiger le retrait" de la réforme, et maintenir la pression. "Il y a du mécontentement, des millions de personnes qui sont descendues dans la rue... Quand 92% de ceux qui travaillent disent non à une réforme, je pense que ça devrait ouvrir ou déboucher les oreilles du Président de la République", affirme-t-il face à Yann Barthès.

Le secrétaire général appelle d'ailleurs "à plus de grèves, plus de grèves reconductibles, plus de grévistes".

« Quand on est démocrate et qu'il y a autant de mécontentement, eh bien on doit écouter. Ce n'est pas une tare pour un président de la République de dire : je me suis gouré »



Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, est chez #Quotidien pic.twitter.com/qeCr1ktzVo — Quotidien (@Qofficiel) March 21, 2023

"Ce sont des hommes et des femmes dignes qui se battent pour bouffer"

Élu en 2015, Philippe Martinez quittera son poste à la tête de la CGT, son mandat se terminant en effet à la fin du moins de mars. L'occasion pour le présentateur Yann Barthès d'évoquer son parcours et d'interroger le secrétaire général sur sa plus grande fierté à la tête du syndicat. "De quel combat vous êtes le plus fier ? Quel est votre meilleur souvenir à la CGT ?", , lance alors Yann Barthès.

Et Philippe Martinez d'assurer : "Les meilleurs combats c'est de voir des salariés qui se battent alors que leur boîte va fermer. j'ai par exemple des copains, des copines de la Sam à Decazeville qui se sont battus pendant près d'un an contre la fermeture", explique le secrétaire général de la CGT.

« Plus de grèves. Pas de violence mais plus de grévistes. Il n'y a pas encore assez de diversité dans les grévistes »



Philippe Martinez, secrétaire général de @lacgtcommunique, dessine le visage de la suite de la mobilisation chez #Quotidien pic.twitter.com/rZ0ek82gv1 — Quotidien (@Qofficiel) March 21, 2023

Il poursuit : "C'est une lutte exemplaire car dans une fonderie c'est très masculin et la déléguée syndicale était une femme déterminée. Ça, ce sont des hommes et des femmes dignes qui se battent pour bouffer dans un bassin d'emploi qui a dû perdre 20 000 emplois en quelques décennies. C'est alors tout un pays qui s'écroule, la maternité va fermer, les classes dans les écoles..."