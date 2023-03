Chocolat et vin ont trouvé leur public

Le salon du chocolat, du vin et des produits gourmands a fait son grand retour pour le plaisir des habitants, des petits et surtout des grands.

Belle affluence pour le Salon du chocolat, du vin et des produits gourmands organisé par le Lions Club à la salle des fêtes des Treize Pierres, qui a connu un pic de fréquentation particulièrement élevé ce dimanche après-midi.

Le public a répondu en nombre à cette 9e édition d’un évènement qui n’avait pas eu lieu depuis 2019, faute à la pandémie.

Plus de 2 500 visiteurs

"Plus de 1 600 entrées payantes et 2 500 visiteurs (tous âges confondus), c’est un vrai succès" s’est réjoui Bernard Albespy, président du Lions Club villefranchois. "Nous en sommes heureux d’autant plus que les bénéfices sont intégralement reversés à l’association Tout le monde contre le cancer. Nous tenons aussi à remercier tous nos partenaires pour leur aide et leur soutien". Le salon, qui met en avant des produits gourmands de qualité, a réuni 41 exposants venus principalement d’Occitanie émoustiller les papilles et il était, en effet, bien difficile de résister à l’attrait de ces plaisirs gustatifs. Petits et grands ont trouvé leur bonheur entre les stands et les animations qui ont ponctué les 2 journées. Une tombola a permis à certains d’entre eux de gagner de jolis lots offerts par les exposants. Une réussite pour ce 9e salon gourmand qui allie savoir-faire d’artisans authentiques et solidarité.