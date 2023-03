Luc-la-Primaube. Cinq "histoires comme ça" pour les petits

Dernièrement, Émilie et Isabelle, les bibliothécaires de la médiathèque de La Primaube ont proposé une projection jeunesse qui s’adressait aux enfants de plus de 6 ans : 5 "histoires comme ça" de Rudyard Kipling. 5 petits contes à travers lesquels la comédienne explique, avec humour, comment le chameau a acquis sa bosse, le rhinocéros sa peau, le léopard ses taches ou la baleine son gosier… Des histoires intemporelles mettant en scène les animaux et leur évolution. Malice et humour étaient au rendez-vous pour un voyage exotique, farfelu et plein de sagesse qui ont surpris petits et grands ! Les tout-petits ont en effet découvert avec émerveillement l’origine inattendue de l’aspect de ces animaux.