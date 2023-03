Baraqueville. Concert réussi pour Antes et Madzes

Vendredi, la salle était quasi complète pour le concert de fin de résidence de Antes et Madzes. Ces deux rappeurs qui ont fait la première partie de Big Flo et Oli viennent de sortir leur second album et c’est celui-ci qu’ils ont proposé en "live" accompagné de leur guitariste "live" également. Une ambiance survoltée dans la salle du fauteuil rouge. Dès le second morceau, toute la salle s’est levée et s’est avancée au plus proche de la scène en hurlant toutes les paroles. Un petit détail qui ne trompe pas, mais montre bien l’ampleur que commence à prendre cette formation. C’est la longueur de la séance dédicaces et photos en fin de concert. Belle aventure humaine que cette semaine en résidence dans la salle du fauteuil rouge.

Si ce trio devient célèbre, ce sera un peu grâce à toutes les petites salles comme celle de Baraqueville qui ont pris l’initiative de programmer leur concert.