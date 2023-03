Espalion. Coup de neuf pour la zone artisanale de la Bouysse

C’est dans les locaux du Manoir Alexandre que la communauté de communes a présenté aux entreprises et riverains le projet des travaux de requalification de cette zone.

La zone artisanale de La Bouysse a été créée dans les années 1970 sur les bords du Lot à proximité de l’entrée de ville d’Espalion côté Estaing. Les aménagements dont elle a bénéficié sont vieillissants, pour autant, les 40 entreprises présentes – totalisant près de 400salariés- sont très dynamiques.

La qualité d’accueil des entreprises est pour la communauté de communes primordiale car synonyme d’attractivité et donc d’emploi… Bref, gage d’un territoire vivant. Il devenait donc essentiel de réfléchir à des aménagements, rénovations et améliorations.

Le parc d’activités couvre aujourd’hui une superficie totale d’environ 25 hectares. Ses terrains sont occupés soit par une activité, soit par un service. Issue des anciennes configurations de zones artisanales, la Bouysse compte de nombreuses habitations associées à l’origine à des activités.

Une réunion de concertation explicative

Lors de cette présentation du projet, la communauté de communes Comtal, Lot et Truyère, maître d’ouvrage de l’opération, le Sieda et le syndicat de la Viadène ont pu répondre aux différentes interrogations sur le futur chantier au travers de trois ateliers thématiques. A l’instar de la zone des Calsades de Bozouls, fraîchement requalifiée et dans le même esprit "de qualité" des zones créées à Lioujas, la démarche de requalification impulsée par la communauté se veut "vertueuse, qualitative, concertée".

Les préoccupations environnementales et paysagères ont conduit la communauté de communes Comtal Lot et Truyère à élaborer une démarche de qualité en amont des travaux classiques de requalification d’un parc d’activités. Un diagnostic du parc d’activités couplé à un travail de concertation avec leurs acteurs est réalisé afin que les atouts et les faiblesses soient mieux appréhendés afin d’être, le cas échéant, mieux traités.

Deux ans de travaux

Le démarrage des travaux est prévu entre mai et juin de cette année pour une durée d’environ deux ans. Les travaux consistent à reprendre les réseaux de pluvial, des égouts, à procéder à l’enfouissement des réseaux électriques, télécoms, fibre optique, gaz, à la réfection totale de la voirie en enrobé avec création de parkings et espaces verts. L’éclairage public sera repris aussi avec la mise en place de leds pour les économies d’énergie.