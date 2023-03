Course pédestre : sept sang et or en lice pour le championnat de France de 10 kilomètres

Ce week-end des 18 et 19 mars, quelques athlètes au maillot sang et or ont pris part aux championnats de France de trail, disputés à La Roque-Sainte-Marguerite dans le Sud-Aveyron au travers du trail de la cité de pierres. Sur le 31 kilomètres, le trail court, Fabien Vidal a passé la ligne d’arrivée en 56e position, 7e de sa catégorie les masters M0 dans le temps de 2h43’13’’. Fabien Vialaret s’est classé 302e, 109e senior en 3h44’14, tandis que Raphael Guibert bouclait la distance en 3h59'37’’, 354e rang et 124e senior.

Un Ruthénois était présent sur le trail long de 68 kilomètres en la personne de Lionel Maubert, qui a franchi la ligne d’arrivée à la 119e place, 16e master M2 avec un temps de 8h’09’48’’.

De son côté, Victor Gineste avait fait le choix de se rendre à Auch pour le 10 kilomètres du Souffle du Gers, qu’il a fini dans le chrono de 35’24’’, 28e de l’épreuve et 12e senior.