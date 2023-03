Naucelle. Des moments toujours éducatifs et ludiques à la "Bulle verte"

Les vacances d’hiver sont terminées, mais toute l’équipe de l’Accueil Collectif de Mineurs (ACM) "la Bulle Verte", localisée à Naucelle-Gare et géré par le Pays ségali, accueillent les enfants tous les mercredis et lors de chaque période de vacances scolaires (selon une programmation annuelle), de 7 h 30 le matin à 18 h 30 le soir.

Les animations éducatives et ludiques proposées pendant la journée, sont évolutives et adaptées à l’âge des enfants (en complémentarité avec la famille et l’école), pour satisfaire aussi bien les petits que les grands : de 3 ans à 11 ans (ou avant si les enfants sont scolarisés) : jardinage, bricolage, mais aussi jeux sportifs, ateliers de peinture pour laisser libre cours aux artistes en herbe, jeux coopératifs pour s’amuser ensemble et atteindre un but commun, sans oublier les rituels et les activités de vie quotidienne. L’ACM "La Bulle Verte" participe également à des projets communs avec les A-C-M de Baraqueville, Calmont, Colombiès et Cassagnes (Carnaval des ACM, séjours hiver et été, journée sportive et autres projets communs) du territoire.

Les enfants s’adonnent actuellement à des activités sur le thème du Carnaval, lequel aura lieu cette année à Colombiès, le mercredi 22 mars, sur le thème des animaux du territoire.

Au programme : défilé costumé musical dans les rues du village à la suite du "géant" représenté par une vache cette année (fabriquée par les enfants de chaque structure), jeux grandeur nature et goûter "crêpes" partagé avant le départ dans chaque structure.

Pour plus d’informations sur le fonctionnement de la structure, n’hésitez pas à contacter Mickaël Castelain, le directeur, par téléphone au 05 65 71 93 68 ou par mail à : acmbulleverte@payssegali.fr