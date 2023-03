Deux micro-crèches se font la malle sur le Nord-Aveyron

Dans le cadre de l’appel à projets "1 000 premiers jours en Occitanie", le service Petite enfance de la communauté de Communes du Nord-Aveyron a travaillé sur la thématique de la "nuit", en partenariat avec le parc naturel régional de l’Aubrac, pour éveiller au monde les tout-petits en se nourrissant d’une niche sensorielle bienveillante et stimulante.

Aujourd’hui, deux micro-crèches, celles de Saint-Amans-des-Côts et Mur-de-Barrez, bénéficient de ces malles pédagogiques comprenant des apports lumineux, sensoriels et de découvertes. Elles sont itinérantes et sont amenées à bénéficier aussi aux équipes des micro-crèches de l’Argence ou de Laguiole. Dans le Carladez, récemment, les enfants ont pu jouer dans des espaces sombres afin de mieux découvrir les tables et les balles lumineuses. Ils ont aussi plongé dans des histoires illustrées avec les superbes peluches…

Un moment agréable et riche en découvertes qui montre que la nuit n’est pas si terrifiante mais au contraire, une porte ouverte vers l’imaginaire.

Basée sur le principe de l’itinérance, cette action, se déclinera sur le reste des équipements au cours de l’année.