Après l’adoption mouvementée de la réforme des retraites et dans un contexte social explosif, le président de la République Emmanuel Macron s’est exprimé pendant les journaux télévisés de 13 h de TF1 et France 2, ce mercredi 22 mars. Le président de la république souhaite que la réforme des retraites "poursuive son chemin démocratique" et entre en vigueur d'ici la fin de l'année, excluant tout recul de sa part sur le sujet tout en disant comprendre la colère des Français. Revivez son intervention en direct.



Emmanuel Macron s'est exprimé pour la première fois publiquement, ce mercredi 22 mars, depuis le court rejet de la motion de censure contre le gouvernement d’Élisabeth Borne et l’adoption de la réforme des retraites. Le président de la République a été interviewé dans les journaux de 13 h de TF1 et France 2.

Revivez l'intervention d'Emmanuel Macron en direct

Texte de la réforme des retraites

En préambule, le président de la République rappelle par rapport au texte de loi de la réforme des retraites qu "Il faut maintenant attendre que le Conseil constitutionnel se prononce et c'est à l'issue de cette décision que j'aurai à promulguer un texte qui permettra de faire évoluer les choses."

Légitimité de la foule

Le président de la République revient sur la polémique de sa phrase prononcée mardi 21 mars sur la légitimité de la foule. Lors d'une réunion avec les élus de la majorité, il avait ainsi déclaré que la "foule" qui conteste violemment sa réforme n'est pas légitime pour le faire.

"Nous sommes une grande nation et un vieux peuple, qui se dote de responsables qui ont une légitimité politique. Président de la République, parlementaires : ils sont élus par lui. (...) Les syndicats ont une légitimité. Quand ils défilent, qu'ils manifestent, ils sont en opposition à cette réforme. Je les respecte," répond-il aux deux journalistes De TF1 et france 2 qui l'interrogent à ce sujet.

Une entrée "en vigueur d'ici la fin de l'année"

"Ce texte va poursuivre son chemin démocratique", a assuré Emmanuel Macron, réitérant son souhait de voir la réforme "entrer en vigueur d'ici la fin de l'année" pour permettre, notamment, à 1,8 million de retraités de voir leur pension augmenter.

"Une réforme nécessaire"

Pour le président de la Rébublique "Cette réforme est nécessaire". "Ça ne me fait pas plaisir. J'aurais voulu ne pas la faire", souligne-t-il.

Emmanuel Macron justifie la nécessité de cette réforme pour conserver le système de répartition des retraites : "Quand je suis rentré dans la vie active. Il y avait 10 millions de retraités, il y en a aujourd'hui 17 millions. Dans les années 2030, il y en aura 20 millions.

?"Cette réforme, elle est nécessaire. Et je le dis aux Français, ça ne me fait pas plaisir. J'aurais voulu ne pas la faire."



Emmanuel Macron tente de justifier une nouvelle fois de la nécessité de la réforme des retraites pour équilibrer le système par répartition. pic.twitter.com/5NFSF8MuuJ — franceinfo (@franceinfo) March 22, 2023

Face à la contestation

Emmanuel Macron répond à la contestation en ces termes : "Entre les sondages et le court terme et l'intérêt général du pays, je choisis l'intérêt général du pays. Et s'il faut derrière endosser l'impopularité, je l'endosserai."

"On ne tolérera aucun débordement"

Toujours sur le thème de la contestation, Emmanuel Macron n'entend pas vouloir céder à la rue : "On ne tolérera aucun débordement. Après, c'est aussi à nous, à moi l'exécutif, d'essayer d'entendre la colère légitime qui n'est pas la violence, encore une fois, mais qui s'est exprimée au moment de ces contestations.

"Elisabeth Borne a pris ses responsabilités"

Au sujet de la Première ministre, Emmanuel Macron rappelle qu' "Elisabeth Borne a souhaité engager la responsabilité de son gouvernement. C'est ça qu'on appelle le 49.3. C'est la 100ᵉ fois qu'on le fait dans notre République. Elle a pris ses responsabilités avec son gouvernement. Elle a dit au Parlement : "Si vous avez une majorité alternative, qu'elle s'exprime !" Lundi, il a été montré qu'il n'y avait pas de majorité alternative."

La Première ministre confortée

Le Président Macron conforte la Première ministre : "Il n'y a pas de majorité alternative. Élisabeth Borne a ma confiance pour conduire cette équipe gouvernementale."

Réforme des retraites, soutien à Elisabeth Borne, suite du quinquennat… Emmanuel Macron s'est exprimé pour la première fois ce midi après l'adoption de la réforme des retraites par 49.3.https://t.co/qhgxQQPky9 — franceinfo (@franceinfo) March 22, 2023

"On doit apaiser"

Emmanuel Macron semble tendre la main au dialogue : "Nous devons avancer, on doit apaiser et on doit rebâtir un agenda parlementaire et des réformes en réengageant avec les syndicats et toutes les forces politiques qui sont prêtes à le faire." Il regrette toutefois qu' "aucune force syndicale n'ait proposé de compromis" sur la réforme des retraites, au risque de s'aliéner un peu plus les syndicats réformateurs.

La circulation des trains bloquée à Toulouse

Comme le relatent La Dépêche du Midi, "toutes les voies de la gare Matabiau à Toulouse sont occupées depuis 11 h 40 ce mercredi 22 mars 2023 et toute circulation des trains est interrompue". Une opération coup de poing juste avant l'intervention télévisée du chef de l'Etat.

Trois petits feux ont été allumés entre les voies à l'aide de débris de traverses par les manifestants les plus radicaux. Mais l'ensemble de l'action, contrôlée par les syndicats, notamment la CGT, se déroule sans incident. Jean-Luc Mélenchon, le leader de La France insoumise, de retour de son meeting en Ariège, est attendu à ce rassemblement.

Pourquoi le 13 h ?

Pour justifier le choix d'une interview durant le journal de 13 heures et non pas au 20 heures, l'entourage du président indique que le président de la République a fait le choix des "territoires".

"En province, le retour au domicile pour la pause méridienne est une tradition, tout comme est une habitude le déjeuner devant le journal télévisé".