Boussac. Foot : la réserve partage les points

Seule l’équipe réserve était sur le pré ce week-end au Pont de Membre pour recevoir son homologue de Goutrens – Mayran. Deux équipes sensiblement du même niveau, ce qui s’est par ailleurs confirmé durant la première mi-temps. Un premier acte équilibré qui a vu toutefois les visiteurs ouvrir le score sur un lobe croisé parfaitement ajusté.

Après les citrons, les locaux se positionnent résolument plus haut et c’est alors la saison des vendanges. Un nombre incalculable de corners, des occasions qui passent de peu à côté et il faudra attendre les arrêts de jeu pour voir enfin les violets égaliser sur un coup de pied de réparation transformé par Thomas Beaujean.

Dimanche prochain l’équipe une reçoit Villefranche-de-Rouergue à 15 heures au Pont de Membre. Les réservistes se déplacent à Moyrazès, samedi soir, à 20 heures.