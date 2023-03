Gabriac. Foyers ruraux : une assemblée suivie

Récemment, à la salle des fêtes de Gabriac les membres du bureau de la Fédération départementale des foyers ruraux ont convié leurs adhérents à leur assemblée générale en présence de Nicolas Bessière, maire de Gabriac et président de la communauté de communes, aux côtés de Christine Presne, maire de Bertholène et vice-présidente du département, tout en remerciant le comité des fêtes du village et la commune pour leur accueil et leur dévouement.

La Fédération qui regroupe 27 structures dans le département enregistre une augmentation de ses adhérents qui se situe à plus de 1 368 participants dont 64 % de femmes.

Cette fédération participe activement au dynamisme du réseau avec les bénévoles pour promouvoir le mouvement et l’âme de cette structure en assurant son rôle d’assistance technique et d’animation auprès des foyers ruraux, tout en mettant en place des outils de communication et en proposant des actions communes, par exemple la réalisation d’affiches, la recherche d’intervenants technique de spectacles, la proposition d’un contrat d’assurance adapté, les déclarations Sacem, l’information juridique, un outil de gestion en ligne des adhérents (gestanet) et surtout un nouvel outil numérique de comptabilité (basicompta) permettant d’établir leurs comptes de manière simplifiée indispensable pour avoir les subventions. Une formation est délivrée par FDFR 12 pour permettre de s’approprier cet outil.Le mouvement de la structure fonctionne avec un salarié coordinateur en la personne de Patrick Varin depuis 2019 qui permet de prendre le relais du bureau de l’association. La Fédération dispose d’une trentaine de jeux en bois à disposition de foyers ruraux. Des projets balades sont proposés qui connaissent un vrai succès.

Contes en jardins : dans une période où le lien social a été mis à mal, une conteuse spécialisée sur la faune et la flore permet d’animer bien des après-midi. Une journée découverte des pratiques sportives est programmée le 9 octobre à Espalion.

D’autre part, les journées cinéma organisées par le foyer du Nayrac ont enregistré un vif succès et cette animation est à développer dans d’autres communes.

Côté finances pour 2022 le bilan reste équilibré à 82 151,57 € avec un résultat positif.

Un nouveau bureau a été élu

Président : Jacques Dalmont, trésorier : Maurice Barnier, co-secrétaires : Monique Bessière et Francette Debionne. (L’ancienne équipe dirigeante reste au conseil d’administration afin d’assurer leur soutien). "Nous sommes heureux de vous accueillir, la communauté vous soutient et vos projets répondent au besoin de nos territoires", a souligné le maire. En conclusion Christine Presne a ajouté : "la Fédération est un lien du bien vivre ensemble, vous représentez la cheville culturelle de nos villages ruraux, et nous resterons à vos côtés".