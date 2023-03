Insolite : comment trois joueurs du Loto sont devenus millionnaires avec une incroyable combinaison de numéros

Les dates de la Première et Seconde Guerres mondiales sont devenues la combinaison gagnante d'un nouveau trio de millionnaires en France. Explications.

C'est ce qui s'appelle avoir de la chance. Mardi 21 mars, trois joueurs originaires du Pas-de-Calais, de la Vendée et de Paris, se sont partagé la coquette somme de 6 millions d'euros remportée après avoir joué au loto le 1er mars dernier.

Six millions d'euros partagés en trois

Sauf que les trois heureux gagnants n'ont pas joué de n'importe quelle manière. Mais en misant sur des numéros faisant référence à de grands événements qui ont marqué l'Histoire.

Dans un communiqué de presse, la Française des jeux a rappelé que la combinaison gagnante était la suivante : 14, 18, 21, 39, 45, numéro chance 8.

Première et Seconde guerres mondiales, Armistice

Si on se penche dessus de plus près, on découvre ainsi que le 14 et le 18 renvoie à la Première Guerre mondiale, le 39 et le 45 font référence à la Seconde. "Le 21 représente le nombre d’années d’écart entre les deux grandes guerres et le 8 renvoie au jour de l’armistice de 1945", détaille la FDJ. "Ces chiffres vont désormais aussi marquer l’histoire personnelle de ces trois gagnants".

Comme le rapportent nos confrères du Parisien, c'est le joueur de Paris qui a coché tous les numéros historiques en référence à la guerre. Le second, du Pas-de-Calais, a, lui, tiré au hasard les nombres 14 et 18 et, amusé de cette correspondance avec la Première Guerre mondiale, a coché le 39 et le 45. "Le 21 et le 8 ne sont pour lui que des numéros fétiches".

Pour le troisième et dernier millionnaire, habitant, lui, la Vendée, les numéros renvoyaient à des dates de proches.