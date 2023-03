Journée mondiale de l'eau : une douche de 5 minutes maximum pour préserver les ressources

(ETX Daily Up) - Combien de temps doit durer une douche pour ne pas (trop) nuire à la planète ? Une question que se sont posée plusieurs organismes environnementaux et scientifiques, et dont la réponse pourrait non seulement bénéficier à l'environnement, mais aussi au porte-monnaie des consommateurs. A l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, ce mercredi 22 mars, voici la durée à ne pas dépasser lorsque vous vous lavez.

Il y a moins d'un an, le débat portait sur le moment de la journée durant lequel il était plus opportun de prendre sa douche, à savoir le matin pour doper sa créativité, ou le soir pour se débarrasser des tensions accumulées tout au long de la journée. Deux teams, deux ambiances. Quelques mois plus tard, la hausse constante des coûts de l'énergie, combinée aux enjeux environnementaux, semble avoir changé la donne avec une nouvelle interrogation : combien de temps doit durer une douche pour faire des économies - ou tout du moins ne pas dépenser trop - et être plus respectueux de l'environnement ? Un débat notamment relancé par The Guardian qui s'est intéressé aux avantages et aux inconvénients de la 'four-minute shower' (la douche de quatre minutes). Un temps record qui ne laisse que peu de place à la détente et à l'hygiène corporelle, à en croire les experts, qui donnent en réalité une minute de plus pour accomplir ce geste quotidien.

Une douche longue équivaut à un bain

Mieux vaut prendre une douche plutôt qu'un bain. Un concept acquis par le commun des mortels, mais qui ne fait sens que si l'on ne dépasse pas la durée requise, à savoir cinq minutes. S'éterniser sous la douche reviendrait à consommer autant d'eau que pour un bain. Pas très rentable, ni éco-responsable. Et pourtant, la majorité des individus s'éterniserait au-delà de cette durée sous la douche. Aux Etats-Unis, l'Agence de protection de l’environnement (EPA) estime à 8 minutes environ la durée moyenne d'une douche, tandis qu'un sondage réalisé par BVA-Doméo en 2015 faisait état d'une durée de 9 minutes en moyenne pour les Français. Bien trop au regard des recommandations d'une foule d'experts, dont l'Agence de la transition écologique (Ademe), qui préconisent de privilégier des douches de moins de 5 minutes pour réduire, ou ne pas voir exploser, sa facture d'eau et d'énergie.

Et il faut avouer qu'un simple calcul permet de confirmer cette recommandation. Si l'on considère qu'un pommeau de douche classique consomme environ 15 litres d'eau par minute, une douche de 8 ou 9 minutes générera donc environ 120 litres ou 135 litres d'eau respectivement, soit quasiment autant que ce que peuvent contenir certaines baignoires. Tandis qu'une douche de 5 minutes maximum, sans couper l'eau - mais nous y reviendrons, n'en consommera que 75 litres. Une différence de taille qui, ramenée à la semaine, devrait achever de vous convaincre de réduire la durée de ce qui est considéré pour beaucoup comme un moment de détente. Et il n'est question ici que de la consommation d'eau… A moins de ne prendre que des douches froides, il faut à cela ajouter les coûts liés à l'utilisation d'eau chaude, qui devraient poursuivre leur hausse fulgurante dans les mois à venir.

Réduire sa facture au maximum

Face à l'explosion des coûts de l'énergie, les conseils et recommandations fusent pour réduire sa facture de façon optimale, et adopter par la même occasion un comportement plus responsable. Au-delà de la durée de la douche, fixée on l'a vu à 5 minutes maximum, l'Ademe préconise de couper l'eau au moment du savonnage. Un réflexe qui diminuerait là encore considérablement la facture, si l'on estime qu'une trentaine de litres d'eau peut être perdue inutilement. Mais l'Agence de la transition écologique conseille également d'investir dans un pommeau de douche économique et dans un mousseur. Le premier permettrait de réduire sa consommation à 6 litres par minute, une douche de 5 minutes n'en générant plus que 30, tandis que le second permettrait de diminuer le débit jusqu'à 50% "sans perdre en confort". De quoi voir baisser significativement ses factures d'eau et d'énergie.

Ultime conseil, et pas des moindres, bien qu'assez logique, l'Ademe préconise de ne pas négliger les éventuelles fuites d'eau. Cela semble aller de soi, mais une fuite non repérée, et non réparée, peut faire perdre jusqu'à 600 litres d'eau par jour selon son origine. "Relevez les chiffres inscrits sur votre compteur d'eau juste avant d'aller vous coucher. A votre réveil, si ces chiffres ne sont pas identiques et que personne n'a utilisé d'eau dans la nuit, cherchez la fuite !", conseille l'agence environnementale.

Et l'hygiène corporelle alors ?

Une douche de moins de 5 minutes est-elle suffisante pour une hygiène corporelle irréprochable ? Oui à en croire nombre de professionnels de santé, régulièrement questionnés sur le sujet. Interrogée par le média américain Healthline en 2020, la dermatologue Edidiong Kaminska estimait alors qu'une douche d'une durée de 5 à 10 minutes était suffisante pour nettoyer et hydrater la peau de façon optimale. Plus - ou moins - pourrait au contraire la fragiliser. Les personnes concernées par des problèmes de peau, comme l'eczéma, sont d'ailleurs invitées à réduire cette durée, tout comme le thermostat, pour réduire le risque d'inflammation.

Loin du moment de détente apprécié par une foule de consommateurs, la douche rapide a donc le mérite d'être économique et écologique, tout en répondant aux besoins de la peau. Autant de raisons de l'expérimenter et de l'adopter.