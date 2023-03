Espalion. La Cie Les Boudeuses a mis en place un karaoké plein de dynamisme

Dans une ambiance joyeuse, pleine d’humour, maniant volontiers la provocation, "Vedette’s Club" de la Compagnie "Les Boudeuses" en résidence à Estaing, a séduit la cinquantaine de spectateurs venus à sa rencontre salle de la Gare.

Une belle ambiance

Jean-Baptiste Durand, Maëlle Marion, et Maéva Poudevigne ont mis une belle ambiance, et, s’ils ont ouvert la soirée, ils ont su laisser toute sa place au public dans lequel les chanteurs étaient en majorité et qui ont pris volontiers le micro pour interpréter des chansons choisies parmi le répertoire qui leur était proposé. Un karaoké réussi où chacun s’est éclaté et a donné libre cours à ses envies et pourquoi pas à son talent.