Sénergues. La mairie réunit les associations pour poser le calendrier des animations 2023

C’est en présence de Nadège et Grégory Lefeuvre, gérants du futur café-restaurant L’Auberge du Castel, que s’est tenue tout récemment la réunion des associations du village. Le maire Daniel Joulia, ravi de la participation de l’ensemble des associations de la commune, propose à Nadège et Grégory de se présenter. Ceux-ci sont heureux de rencontrer tous les responsables et désirent être à la disposition des associations pour que celles-ci se réapproprient le café. "Nous serons à l’écoute de vos besoins, n’hésitez surtout pas".

Puis le maire demande aux associations leurs prévisions d’activités pour 2023. Magali Sirvin, présidente du comité des fêtes, annonce que le 9 avril aura lieu la chasse aux œufs de Pâques. Le feu de la Saint-Jean est quant à lui fixé au vendredi 16 juin. La fête d’été se déroulera du 14 au 16 juillet et les animations autour du Téléthon 2023, fin novembre. Jean-Pierre Combal, au nom de l’association de Notre-Dame d’Aynès, informe du concours de belote le 8 avril, de la fête de Saint-Roch le 16 août et du repas médiéval, à Montarnal, le 19 août.

Jean-Claude Richard complète les animations de la vallée avec les 3 concerts programmés. Le 22 juillet le duo Edenwood, le 5 août Musique en Joie et le 17 août la Harpiste Zoé Buyck. Tous ces concerts sont précédés, 2 heures avant, d’une visite commentée gratuite du village et du donjon de Montarnal.

Le président des Castelous Benoît Clot indique que la Nuit de la Bourrée se tiendra le samedi 21 octobre. Il dit également réfléchir, pour la saison 2024, à l’organisation d’un mini-festival folklorique avec des groupes environnants, mais également parisiens.

Jean-Claude Richard et Jean-François Roussel, au nom des Amis du bois du Bac, déclarent que le sentier des Cascades est de plus en plus fréquenté. Ils proposent d’étudier la remise état du chemin de Riach pour le relier à deux autres sentiers de randonnées. Pascal Boscus, président du Sport quilles, informe qu’une manche Élite aura lieu à Sénergues le 23 avril. Le quine reste fixé début décembre.

Marie-No Gaillac informe que le relais paroissial prévoit l’inauguration de la statue de Saint-Jacques le 3 septembre. Pour le club de l’Amitié, Solange Ladrech rappelle que le repas chevreau est fixé au 9 mai et la sortie de printemps au 15 juin. Le quine est reporté début septembre.

Paul Goudy, président de l’Ambroisie, songe à souligner les 10 ans de l’ouverture de l’Accueil Familial. Christophe Modéran dit que la société de chasse envisage d’organiser un petit-déjeuner fin avril.

Le maire informe de son côté du spectacle "Un jour sans pain", programmé le 14 mai à Notre-Dame d’Aynès, à 16 h, en partenariat avec la communauté de communes.

Ludovic Clot, élu en charge des associations, propose enfin d’organiser deux journées de bénévolat pour l’entretien des sentiers de randonnées. Proposition adoptée à l’unanimité. La 1re journée aura lieu le samedi 6 mai.

Autant dire que la saison 2023 réserve de nombreux sur la commune, propres à satisfaire le plus rand nombre.