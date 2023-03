Luc-la-Primaube. La météo n’a pas contrarié le "trail des Prés Verts"

Samedi dernier se déroulait à la salle d’animation de Luc, la 2e édition du Trail des Prés Verts, organisé par l’association des parents d’élèves de l’école publique Jacques-Prévert. Ni les rafales de vent, ni les averses de pluie tombées la veille et en fin de matinée n’ont entamé le moral des bénévoles.

Une manifestation qui a pu voir le jour l’année dernière grâce à l’engagement des 60 personnes mobilisées pour l’évènement, que ce soit sur place pour gérer le retrait des dossards puis les départs et les arrivées, ou bien sur les diverses intersections pour sécuriser le passage des coureurs, la restauration…

Les 130 traileurs ont eu le choix entre plusieurs boucles de 28 km, 15 km et de 9 km. Thibault Bousquet s’est imposé sur le 9 kilomètres, Julien Caulet sur le 15 km et Lucas Gaquière sur le 28 km. Chez les féminines, Chloé Boudes est la première coureuse sur le 9 km, Julie Coulange sur le 15 km et Isabelle Lamy sur le 28 km.

Un parcours était également proposé aux vététistes et aux randonneurs. En ouverture, une quarantaine d’enfants âgés de 7 à 11 ans ont participé à une course de 1 km ouverte à tous et riche en sourires. Chacun d’entre eux s’est vu remettre une médaille et un goûter individuel afin de conclure cet évènement de bien belle manière. Malgré une météo peu favorable, cette manifestation fut de l’avis de tous une très belle réussite pour une seconde édition. Certains participants ont d’ailleurs d’ores et déjà donné rendez-vous à l’équipe de l’APE pour l’année prochaine !