La station de la race aubrac avance ses ventes au vendredi

La station de La Borie de l’Aubrac, commune de Saint-Chély, assure chaque année l’évaluation de veaux mâles aubrac. Outil incontournable du programme de sélection racial, elle permet à tout éleveur d’acquérir un jeune reproducteur aubrac de haute valeur génétique et aux performances fiables.

Les week-ends correspondants à la période des ventes de la station sont extrêmement chargés en manifestations agricoles (notamment foires aux animaux gras).

Le conseil d’administration de l’organisme de sélection race aubrac a donc décidé de tenir cette année les ventes aux enchères de la station des vendredis et non plus des samedis. Les ventes aux enchères de taureaux auront lieu les 24 mars et 7 avril. Les animaux seront visibles à partir de 9 heures et la vente à partir de 13 heures. Elles ont lieu en présentiel et sont ouvertes à tous. La journée portes ouvertes et ventes de gré à gré par bande aura lieu mercredi 5 avril.

Les taureaux à la vente seront visibles sur www.aubrac-laborie.com