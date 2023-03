Boussac. La traversée des Cévennes en diaporama

En 1878, l’écrivain écossais Robert Louis Stevenson vient faire la traversée des Cévennes avec son ânesse Modestine afin de s’imprégner de la lutte des camisards et de leur milieu. La pratique grandissante de la randonnée a converti depuis lors ce voyage en véritable lieu de rendez-vous pour de nombreux marcheurs. Après avoir effectué ce périple en septembre dernier entre Le Puy et Alès, il est proposé de faire découvrir la moisson de ces clichés réalisés sur ce parcours entre Velay, Mageride, Gévaudan et Cévennes. Des paysages superbes et de très belles rencontres mais surtout le plaisir d’avoir parcouru ces espaces et peut-être donner envie de tenter l’expérience.

Le public est invité à venir découvrir ce diaporama samedi 25 mars, à 20 h 30, à la salle des fêtes de Boussac.

Participation gratuite.