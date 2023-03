Bozouls. Le club AOB karaté solidaire de Léa et Salomé, atteintes d’IMC

Dernièrement, à Bozouls, Éric Durand moniteur du club AOB karaté, a été à l’initiative d’une action pour soutenir le combat de Léa et Salomé, atteintes d’une infirmité motrice cérébrale (IMC). Les deux jeunes filles doivent se rendre régulièrement à l’étranger pour suivre des soins adaptés. Pour cette action, un stage de haut niveau était proposé aux participants venus des quatre coins du département et de Lozère. Ce stage était dirigé par Pierre Llaves 7e dan, directeur technique régional et Christian Cabantous 7e dan, professeur du club de Rodez et responsable de la Cami Aveyron. Lors de ce stage, la trentaine de participants à cette action a pu enrichir leur karaté, avec des explications d’anatomie, les muscles mis en contributions pour un de coup de pied, un travail sur écran et mannequin, et une mise en pratique pour une application juste et efficace avec philosophie du bien-être du karaté. En suivant, deux initiations étaient proposées à tout public du Body karaté, suivi d’un cours de Médiété, animé par Éric Durand et Raphaël Franco qui furent très appréciés par une quarantaine de participants. Cette double action solidaire a permis de récolter la somme de 1 255 euros remis à l’association "Dans les pas de Léa et Salomé".