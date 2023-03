Luc-la-Primaube. Le gemmage pour pratiquer la récolte de résine de pin et de sapin

Grâce à un procédé de gemmage, des pins situés à proximité de l’espace Antoine de Saint-Exupéry et à La Vallée sont flanqués de poches en plastique dans laquelle s’écoule la résine liquide. La récolte pourrait durer jusqu’à la fin de l’année, car le pin donne tant qu’il fait chaud. Avec la campagne de boisement des plaines landaises par Napoléon III en 1857, le pin constituait un enjeu économique important pour le département à cette époque. La résine des pins était très utilisée autrefois.

Les premières utilisations de la résine servirent ainsi à fabriquer des torches ou des bougies. Puis on a commencé à la distiller pour obtenir de l’essence de térébenthine, qu’on retrouve notamment dans les peintures, les vernis mais aussi de la colophane, nécessaire à la fabrication de colles, de papiers ou d’adhésifs. De plus, l’arbre se sert de cette résine pour soigner ses plaies. Que ce soit pour des petites coupures ou pour des plaies de tailles moyennes, vous pouvez appliquer de la résine dessus. Il vous suffit de laisser la résine sur votre plaie jusqu’à ce qu’elle durcisse.

Ensuite, il ne restera plus qu’à la gratter pour l’enlever. D’ailleurs, c’est exactement ce que fait le pin pour ses écorces. La résine de pin est très collante et gluante. Elle empêche donc les bactéries de se propager et les tue à petit feu par la même occasion. La résine de pin est un très bon combustible. L’action de récolter la résine se nomme le gemmage et la personne effectuant le gemmage se nomme un gemmeur.