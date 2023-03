Villecomtal. Le "Printemps des poètes" est l’œuvre de tous les passionnés

Pour enrichir la participation de chacun et de chacune au déroulement du "Printemps des poètes" (jusqu’au 27 mars), Lionel Salmon avait récemment invité ceux qui le souhaitaient à venir travailler, ou plutôt jouer, avec lui à des écritures simples, originales et fort intéressantes.

Les participants ne furent pas très nombreux, quatre dames, un monsieur (Campuac, Mouret, Pruines, Villecomtal). Le temps poétique n’en fut pas moins heureux, astucieux, décontracté et très riche.

Après lecture d’un texte par Lionel, "pour mettre dans l’ambiance", un premier exercice était proposé : écrire un texte à partir de chaque lettre du mot "frontières", titre et thème de ce "Printemps des poètes" 2023. Après quelques petites grimaces, quelques têtes prises entre les mains et mise au travail des stylos, les résultats ont été surprenants par la qualité et la diversité des textes, œuvres de chacun.

Le deuxième exercice consistait en un acrostiche, soit écrire le mot "frontières" dans le sens vertical et écrire à partir de la lettre qui se trouve en début de chaque ligne. Résultat : poésie et imagination à l’œuvre.

Le troisième exercice consistait à écrire un texte avec des mots commençant tous par la même lettre, avec une agréable musicalité des textes rédigés. Il faudrait encore mentionner "La caravane des mots", l’écriture d’une histoire commençant par "Je viens d’un immense village fabriqué avec du matériel de récupération" et se terminant par "J’ai pris le dernier bateau ! Va savoir où la mer me mènera !". De très beaux textes ont été écrits à partir de là.

Prochain rendez-vous à la médiathèque, samedi 25 mars, à partir de 16 heures, pour enrichir la ronde des mots avec tous ceux qui souhaitent être acteurs de ce "Printemps des poètes".

Des boîtes sont mises à disposition chez les commerçants du village. Ne pas hésiter à y déposer vos textes qui seront lus à cette occasion.