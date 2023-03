Saint-Amans-des-Cots. Le Ski-club compte 67 licenciés et se porte bien

L’assemblée générale, ouverte à tous, aura lieu le vendredi 7 avril à 20 heures à Saint-Amans-des-Côts à la salle derrière la mairie. Elle sera suivie d’une soirée conviviale. Le ski alpin est proposé à tous, du débutant au skieur averti à des tarifs accessibles. Les enfants, acceptés à partir de 7 ans, viennent de Saint-Amans-des-Côts, Montézic, Campouriez, Lacroix-Barrez, Argences-en-Aubarc, Brommat, Taussac, Thérondels, Mur-de-Barrez, etc.

Cette année il était prévu six journées (les week-ends) mais les deux premières ont dû être annulées par manque de neige. Certains ont suivi le stage de cinq jours durant la deuxième semaine des vacances de février. Ils ont participé à la course du "Grand Prix du fromage," organisée à Laguiole le 5 février. Le ski club Barrézien se porte bien avec ses 67 licenciés. "Nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouveaux encadrants et nous remercions les mairies qui nous apportent leur soutien", disent-ils.