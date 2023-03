Onet-le-Château. L’église Saint-Joseph l’Artisan, entre histoire et culture

Ils étaient nombreux ce dimanche après-midi à avoir répondu à l’invitation de M. Ollier et J P Savignoni.

"Deux voix, dix doigts" était le thème de l’après-midi découverte proposé récemment par deux passionnés d’art et de patrimoine Marion Ollier et Jean Phiippe Savignoni, tous deux du service Pays d’art et d’histoire de l’Art.

"Deux voix", car les deux guides ont tout d’abord invités les visiteurs a (re)découvrir l’histoire du quartier des 4 Saisons qui va se développer en même temps que le projet de construction de l’église. Cette dernière sera construite, et ce n’est pas un hasard sur une parcelle en promontoire et fera partie des 9 églises construites à cette époque avec pour ce qui concerne Saint-Joseph, des plans plus ambitieux et en particulier le travail absolument spectaculaire de la charpente, en nid d’abeille. Difficile de revenir sur cette aventure humaine et les nombreux détails et anecdotes qui ont émaillé la visite (comme sur les cloches venues d’Algérie).

Et "dix doigts", puisqu’il s’agissait d’une visite-concert avec un magnifique trait d’union entre patrimoine et récital qu’est ce sublime orgue, qui s’intègre parfaitement à l’architecture du lieu et bien sûr l’organiste-concertiste Franck Besingrand, qui le présentera avant de le magnifier en jouant des grandes œuvres du répertoire, comme Wesley, Tournemire, Kirnberger ou encore Bach… Pour un beau moment de partage.