Les amateurs d'arts martiaux médiévaux font leurs armes entre Rodez et Millau

Béhourd, combat d’épée moderne, self-défense, escrime ancienne… Entre Millau et Rodez, la salle d’armes aveyronnaise est une des cinq associations proposant ces disciplines en France.

La salle d’armes école ancienne (SAEA) est la dénomination de la fédération des associations de combats médiévaux, qui se dispute en armure en duel et en équipes. Elle a été créée en 2007 à Paris. Et aujourd’hui, cinq clubs existent en France : quatre en région parisienne et un en Occitanie, et plus précisément en Aveyron, partagé entre Rodez et Millau.

La SAEA Aveyron a été fondée par Vincent Balissat en novembre 2018. L’association départementale compte à ce jour 35 adeptes, dont six filles, des arts martiaux historiques qui participent aux activés à Millau et entre Rodez et Onet-le-Château.

Onze tournois par an

C’est à partir de 16 ans que le club ruthénois ouvre ses portes pour découvrir et pratiquer le béhourd (combat en armure sportif), le MSF (modern sword fighting, combat d’épée moderne), l’escrime ancienne et la self-défense. La salle d’armes organise également des stages et des manifestations sport santé, ainsi que le tournoi de béhourd en duel : le Lion d’acier !

La SAEA Aveyron, par l’intermédiaire de son entraîneur Vincent Balissat, est chargée d’orchestrer des entraînements et des tournois de combat médiéval. Un règlement strict et un esprit sportif pour promouvoir le sport au travers du patrimoine médiéval. Les pratiquants possèdent une armure sécuritaire et authentique, et sont passionnés par le Moyen-Âge et le combat médiéval en tant qu’activité sportive.

Au centre le professeur, Vincent Balissat, à droite la présidente du club, Lisa Colin. Repro CP

La présidente, Lisa Colin, joaillière à Millau, explique le démarrage compliqué comme jeune association, stoppée par la Covid-19 peu de temps après sa création : "Notre association se veut départementale, nous nous déplaçons de Millau à Rodez et nos adhérents suivent les séances sur les deux sites grâce à la mutualisation du transport."

La salle d’armes organise des stages découverte l’été. Repro CP

Très actif, le club organise plusieurs tournois par an : trois tournois de duels et quatre tournois de béhourd et quatre d’escrime ancienne. Les amateurs d’arts martiaux médiévaux ont rendez-vous les mercredis à partir de 20 heures à la salle dédiée à l’étage de l’Athyrium à Onet-le-Château, ou les mardis à partir de 20 h 30 au Lion fitness club au 471 avenue de l’Europe à Millau.