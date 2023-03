Arvieu. Les couvertures de la solidarité

Tout au long de l’année, les premier et troisième lundis du mois, à Arvieu, le rez-de-chaussée du presbytère est un creuset dans lequel se fondent fil, laine, aiguilles, habileté, convivialité et charité… Il en ressort de magnifiques couvertures réalisées en carrés de laine reliés et multicolores, le plus souvent au profit de la communauté Emmaüs.

Il n’est donc pas surprenant que, de concert, les amies tricoteuses ont réalisé deux de ces chaudes couvertures aux couleurs vert et blanc, couleurs de Lourdes cancer espérance.

En effet, lors de leur dernier atelier en date, elles ont remis, en toute simplicité, leurs deux ouvrages à Sylvette Canitrot, déléguée départementale de cette association, qui les a remerciées par un petit goûter.

Bien connue des Arvieunois, Sylvette peut-être contactée à Salles-Curan au 2, lotissement des Griffouls, par téléphone au 06 74 01 01 76 ou par mail : lourdescanceresperance12@orange.fr

Pour agir auprès de personnes atteintes d’un cancer, l’association Lourdes cancer espérance, dont le siège social est à Lourdes, s’appuie sur près de 10 000 adhérents ou donateurs. Les nouveaux sont toujours les bienvenus. Gageons qu’à Lourdes, les couvertures arvieunoises sauront réchauffer les jambes, voire les épaules des personnes malades et, pourquoi pas, leurs cœurs, lors d’un prochain pèlerinage.