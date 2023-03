Castanet. Les écoliers tout heureux de planter une haie

Les membres de l’association "Arbres, haies et paysages d’Aveyron" sont intervenus dernièrement à l’école de Lardeyrolles afin de planter une haie dans le champ situé juste derrière l’établissement scolaire.

Avec l’aide de M. Coulon, intervenant de l’association et de M. Saturnin, agent communal, les élèves de CP, CE1 et CM n’ont pas chômé et ont manié les outils avec énergie.

Ils ont creusé des mini-tranchées afin d’enterrer les bords de la bâche, ont repoussé la terre dans les tranchées formées, la bâche étant ainsi coincée. Ils ont ensuite effectué du pralin, mélange de terre, de bouse de vache et d’eau, dans lequel ils ont trempé les racines des arbustes avant de les planter dans la terre, au travers de trous réalisés dans la bâche.