Alrance. Les tondeurs de brebis se sont mis à nu, avec humour

Plus d’une centaine de personnes sont venues assister à la soirée spectacle présentée dans le cadre des Escapades du Théâtre, en partenariat avec l’AFR Alrance/Villefranche-de-Panat, le PETR syndicat mixte du Lévezou et le réseau Chainon.

Tout récemment, dans la salle des fêtes d’Alrance, les spectateurs ont pu savourer ce qui répondait à un documentaire fantaisiste sur le métier d’éleveur d’ovins et plus particulièrement sur la tonte des brebis. Sous forme d’interview ou de simples bavardages pleins de naturel et de simplicité, teintés de colère, ou teintés d’humour quant aux difficultés à vivre leur métier, les deux comédiens évoluaient, mimaient avec délicatesse les gestes des tondeurs de brebis dans une chorégraphie au tempo allegrissimo.

Ils évoquaient les problèmes de production, des laines transformées à l’étranger, des aides aux éleveurs. Ils effleuraient le sujet répondant au sigle L214. Autant de sujets qui touchaient en plein cœur les éleveurs du Lévezou, constituant la majorité du public.

Cette formidable représentation se terminait par la rencontre entre comédiens et spectateurs, pour des échanges et réflexions autour du verre de l’amitié offert par la municipalité.