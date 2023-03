Les vététistes réquistanais en Espagne

Huit vététistes du Réquistanais, Corinne Garcia, Jean-Louis Théron, Jérôme Sirgue, Sébastien Mathieu, Arnaud Paulhe, Michel Malaval, Alexis Barthes et Julien Guimauve, ont passé un week-end inoubliable et plein d’émotion lors de la grande aventure VTT destinée à des amateurs confirmés : La VoCcat Costa Brava, en Espagne, sur la côte méditerranéenne.

Cet évènement s’est déroulé à travers les paysages magnifiques de la Costa Brava. L’épreuve s’est passée en deux étapes : 64 km avec 1 700 m de dénivelé et le lendemain 60 km avec 1 612 m de dénivelé. Pendant ces deux jours, ils ont parcouru les sentiers de forêt de montagne, parfois très exigeants techniquement et physiquement de l’Empordà, avec de magnifiques vues sur la mer le dimanche.

Ils garderont de merveilleux souvenirs de ce périple. Peu importe le classement, le principal était de participer et de se faire plaisir avant tout et de découvrir d’autres paysages et partager la même passion du VTT dans cette nature magnifique.