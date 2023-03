Salles-la-Source. Pont-les-Bains : le territoire et L’Oustal unis pour la création d’un hôtel 3 étoiles

L’association Rouergue Vacances Loisirs a été créée en 1946. Appelée alors Association Familiale Ouvrière de Decazeville, sa vocation était d’accueillir les enfants des familles de mineurs pour 2 à 3 semaines dans l’ancien hôtel thermal qu’elle a racheté à Pont-Les-Bains.

Suite à l’achat de plusieurs autres bâtiments, la construction d’une piscine, la mise en place de chambres en accès aux personnes à mobilité réduite, le centre de vacances s’est bien agrandi. L’association, devenue un village de vacances 4 étoiles, peut désormais accueillir des groupes, des familles, des séminaires pour des séjours variés en choix et en opportunités. Frédéric Charles, directeur de l’association précise : "L’association Rouergue Vacances Loisirs est portée par un conseil d’administration très impliqué autour de son président Robert Caule. De l’équipe de bénévoles du début, il s’est élargi à l’accueil de jeunes, de professionnels, d’élus du territoire tous liés d’une manière ou d’une autre à l’histoire du village et désireux de la prolonger."

Jusqu’à 35 salariés en haute saison

La structure emploie aujourd’hui 7 personnes à temps complet et jusqu’à 35 personnes en haute saison. L’association a une vocation sociale, associative, économique notamment dans l’économie sociale et solidaire et Environnementale avec son engagement dans le label "Chouette nature" suite à son adhésion à la fédération Cap France.

L’objectif pour l’association Rouergue Vacances Loisirs, est de compléter son offre d’accueil. Ce complexe touristique est composé d’un hôtel de 32 chambres (grâce à la rénovation du bâtiment "les Colonnes") d’un village de vacances 4 étoiles de 34 chambres et d’une auberge de jeunesse de 20 chambres. L’ouverture à l’année permet de pérenniser des emplois portant le nombre de salariés à 19 équivalents temps plein.

Tout en restant fidèle à son engagement dans le tourisme social et solidaire, l’association, par la création de cet hôtel, s’inscrit pleinement dans la dynamique économique locale.

La communauté de communes, compétente pour octroyer des aides à l’immobilier d’entreprise, a été sollicitée pour accompagner le financement de la création d’un hôtel 3 étoiles. Après vérification de l’éligibilité du dossier et instruction, les élus du conseil communautaire ont décidé de soutenir ce projet de développement du village vacances par une offre d’hôtellerie de qualité sur la commune de Salles-la-Source, à hauteur de 41 000 €.

La convention de partenariat a été signée tout récemment par Robert Caule, président de l’association RVL, Jean-Marie Lacombe, président de la communauté de communes.