Cantoin. Quine du Club Loisir et Amitié

Récemment, a eu lieu le quine du Club Loisir Amitié de Cantoin, 140 personnes de Cantoin et villages environnants se sont retrouvées à la salle polyvalente pour tenter leur chance. D’autres personnes ne pouvant se déplacer ou non disponibles ce jour-là, ont pu participer. L’ordinateur veillant alors pour eux les cartons préalablement choisis.

16 quines et près de 80 lots en jeu, l’après-midi s’est déroulée dans une ambiance conviviale pleine de suspense. Chacun reste concentré sur la surveillance des cartons, retenant son souffle jusqu’au cri joyeux "quine" des plus chanceux qui ponctue régulièrement l’après-midi. Le président et les organisateurs remercient chaleureusement tous ceux qui ont participé à cet après-midi, adhérents et particuliers offrant leur aide bénévole pour la mise en place, commerçants et particuliers offrant des lots contribuant à la réussite de cet événement.

L’assemblé général aura lieu le samedi 6 mai, à Cantoin