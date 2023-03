Quinquennat d'Emmanuel Macron : plein-emploi, ordre républicain, école, climat, santé, sa feuille de route en cinq points

Après avoir défendu l'épineux dossier du projet de loi de la réforme des retraites, Emmanuel Macron a déroulé la feuille de route et évoqué les principaux chantiers à mener sur le reste de son deuxième quinquennat. Explications.

Le chef de l'Etat qui était attendu sur le sujet de la réforme des retraites ce mercredi 22 mars pendant le journal télévisé de 13 h de TF1 et France 2, a balayé d'autres sujets. Tour d'horizon.

1. Une "contribution exceptionnelle" des entreprises vers leurs salariés

Emmanuel Macron va demander au gouvernement de travailler sur un dispositif instaurant une "contribution exceptionnelle" des entreprises vers leurs salariés lorsqu'elles réalisent d'importants profits, a-t-il annoncé mercredi.

"Quand on a des grandes entreprises, qui font des revenus tellement exceptionnels qu'ils (sic) en arrivent à utiliser cet argent pour racheter leurs propres actions, là je vais demander au gouvernement de pouvoir travailler à une contribution exceptionnelle pour que cet argent (...), leurs travailleurs puissent en profiter et qu'il y ait une juste répartition", a déclaré le chef de l'Etat.

Il n'a pas précisé quelle forme revêtirait cette contribution mais a exclu une taxation sur les profits exceptionnels sur le modèle de celle appliquée aux énergéticiens. "Il faut trouver la bonne technique mais il faut qu'ils (les groupes, Ndlr) distribuent davantage à leurs salariés", a-t-il dit.

2. Plein-emploi et réindustrialisation du pays

L'ambition est de "remettre au travail ceux qui en sont loin". "C'est le cœur de la bataille, cette société du plein-emploi. Et on est en train de la réussir collectivement. On est passé de 9 % de chômage à 7 % aujourd'hui", a-t-il martelé. "Les plus de 50 ans dont on parle depuis plusieurs semaines sont à 5 % de taux de chômage, le plus bas depuis quinze ans... On a le taux de chômage chez les plus jeunes le plus bas depuis des décennies", assure encore Emmanuel Macron." Et on réindustrialise !"

"Nous n'avons pas le droit pour notre pays à l'arrêt ni à l'immobilisme", a-t-il ajouté. "Pourquoi en sommes-nous là, parce que pendant des décennies, nous avons habitué le pays à dépenser et à produire de moins en moins. Entre 1980 et 2010, avant même la crise financière, nous avons détruit 2 millions d'emplois industriels".

"Le plein-emploi et la réindustrialisation, c'est la France de 2030".

3. La loi sur l'immigration

Le président Emmanuel Macron a déclaré mercredi que plusieurs textes concernant l'immigration seraient présentés dans les prochaines semaines. "Il y a bien une loi immigration, il y aura plusieurs textes immigration et ils arriveront dans les prochaines semaines", a-t-il dit lors d'une interview sur TF1 et France 2.

4. L'ordre républicain

Le chef de l'Etat a annoncé "200 brigades de gendarmerie partout sur le territoire", mais aussi "plus de juges, plus de greffiers pour juger plus vite face à la petite délinquance". Il a également annoncé " une loi de programmation militaire" qui fait partie des priorités des prochains mois pour les armées.

5. L'école, l'écologie, la santé

Education. "Je veux qu’à la rentrée prochaine, on puisse remplacer du jour au lendemain les profs dans les classes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans beaucoup de collèges. C'est une priorité", a-t-il déclaré.

Santé. Il souhaite que les Français qui n'en ont pas, trouvent un médecin traitant d'ici la fin de l'année. "Ils sont 600 000."

Environnement. Enfin, c'est l'écologie avec un plan eau qui vise la sobriété en trouvant des solutions pour " mieux utiliser la ressource et changer les usages. On doit tous faire un effort".