Juste avant que le président de la République, Emmanuel Macron, ne prenne la parole ce mercredi 22 mars, de nombreuses actions ont été orchestrées en France mais aussi en Occitanie. Tour d'horizon non exhaustif.

Alors qu'Emmanuel Macron intervient en direct depuis l'Elysée devant les Français et les Françaises ce mercredi 22 mars pendant le journal télévisé de 13 h de TF1 et France 2, des opérations coup de poing sont organisées dans plusieurs villes de France.

La gare Montabiau de Toulouse envahie

Notamment, en Occitanie, où peu avant midi, des manifestants ont envahi la gare Matabiau de Toulouse et les voies pour empêcher la circulation des trains. Selon nos confrères de La Dépêche du Midi, ils seraient environ 400 manifestants sur place.

Le port de Marseille bloqué

Dans les Bouches-du-Rhône, à Marseille, le port maritime est totalement bloqué. Les accès aux quais sont fermés. Les navires de croisière sont détournés. Il est l'un des plus importants de France.

Et il est totalement bloqué dans le cadre d'une journée d'action "ports morts" à l'appel du syndicat CGT. Comme le relate La Provence, "tous les accès sont bloqués, les navires à quais ne peuvent pas être déchargés ni chargés et doivent attendre", a indiqué à l'AFP Alain Mistre, président de l'Union maritime et fluviale, qui regroupe les entreprises du port.

Tensions à la raffinerie de Fos-sur-Mer

À Fos-sur-Mer, depuis ce mardi 21 mars, les tensions montent à la raffinerie de Fos-sur-Mer. En effet, la CGT a décidé de bloquer la sortie des camions au dépôt pétrolier, quelques heures après l'annonce de réquisition de personnel.

Les trains aussi à l'arrêt à Nice

À Nice, la circulation des trains est aussi à l'arrêt. Selon nos confrères de Nice Matin, "après un rassemblement devant la gare Thiers de Nice ce mercredi matin, les manifestants ont envahi, à partir de 11 heures, la gare, occupant les quais et les voies".

Un supermarché envahi

En Seine-Saint-Denis, comme l'indique Actu.fr, des dizaines de militants CGT ont bloqué le Carrefour de La Grande Porte à Montreuil pour protester contre la réforme des retraites.