Réforme des retraites : sixième soirée de tensions, 12 000 policiers et gendarmes mobilisés ce jeudi

La colère ne retombe pas dans la rue. De nouveaux rassemblements ont été organisés mardi 21 mars au soir contre la réforme des retraites dans plusieurs grandes villes de l'Hexagone, théâtre pour certaines d’entre elles dont Paris, de tensions entre forces de l’ordre et manifestants.

De son côté, Gérald Darmanin a annoncé ce même mardi que "12 000 policiers et gendarmes" seraient mobilisés jeudi 23 mars en France dont "5000 à Paris" pour la nouvelle journée d'action intersyndicale contre la réforme contestée des retraites.

Venu apporter son "soutien" aux membres des forces de l'ordre, le ministre de l'Intérieur les a appelé à "ne pas répondre aux provocations de l'extrême- gauche" qui, selon lui, cherche "à déstabiliser l'Etat".

En soutien aux policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers qui sont mobilisés chaque jour pour garantir l’ordre et la sécurité des personnes et des biens. Depuis jeudi dernier, 94 d’entre eux ont été blessés. Je leur ai demandé de ne pas céder aux provocations. pic.twitter.com/8j3c9WNnAq