Saint-Saturnin-de-Lenne. Rencontre avec une journaliste du Pèlerin

Récemment, Rachel, une journaliste du Pèlerin (magazine) a passé une journée à Saint-Saturnin. Intéressée par les initiatives rurales. Elle a eu connaissance par le biais de l’association InSite, de l’engagement de Célia et Éloïse dans leur mission de service civique.

Alors, avec l’objectif de réaliser un reportage pour mettre en lumière le Volontariat Rural, elle est venue découvrir le milieu de vie et les actions concrètes conduites par ces jeunes filles.

En mairie, la journaliste a assisté à une matinée de travail animée par le aire. Au cours du repas au Saint-Sat, elle a rencontré les représentants des associations. Elle s’est entretenue longuement avec Célia et Éloïse sur leur parcours de vie et leur engagement, leur relation avec le village et les associations, la mise en place des actions entreprises. Leur mission se terminant sous peu, Célia et Éloïse ont pu parler de ce que le service civique leur a apporté et donner les facteurs de son succès cad : l’accompagnement aussi bien de InSite que de la municipalité, l’accueil chaleureux de tout le village et la réceptivité des associations. Cette belle aventure humaine se termine début avril ; elle laissera un souvenir indélébile et ému tant pour "les filles" que pour la population.