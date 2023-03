Laissac-Sévérac l'Église. Sandy et Silva, deux nouvelles thérapeutes à l’Espace "Mieux-être"

Sandy Piol et By Silva, nouvelles thérapeutes, ont repris l’Espace "Mieux-être", cabinet de thérapies alternatives.

Sandy est sophrologue relaxologue. Elle propose un ensemble de techniques qui vont à la fois agir sur le corps et sur le mental.

Elle propose également de la réflexologie plantaire (massage des pieds d’origine chinoise). Chaque zone réflexe correspond à un organe, une partie du corps.

Contact : facabook et instagram @sandysophro. Tel. : 07 67 12 27 71. Mail : sandrine.pio1969@gmail.com

Quant à Silva, elle est énergéticienne, spécialisée en sono-thérapie. Elle accompagne vers l’harmonie du corps et de l’esprit par le biais de diverses techniques manuelles, vibratoires et énergétiques (soins sono-thérapie et soins énergétiques, massages holistiques et féminité).

Elle propose également des ateliers de groupe "voyage intérieur". Ces ateliers permettent de découvrir la sono-thérapie, mais sont également un voyage au cœur de soi. Sa pratique permet de travailler tant sur les maux physiques que sur les maux émotionnels. Facebook et instragram : By Silva l’Ecoute des Sens site internet : silvaenergeticienne.wixsite.com/aveyron

Toutes deux reçoivent donc à Laissac, place de la Combelle.

Une journée "Portes Ouvertes" est prévue prochainement.