Selon FO, "les prochains mois seront décisifs pour Filiéris"

Outre le fonctionnement de l’association, les intervenants ont mis l’accent sur le fonctionnement des centres de santé Filiéris et leur avenir.

L’assemblée générale annuelle et traditionnelle des Mineurs retraités "FO" de Decazeville s’est tenue sous la présidence d’Emmanuel Dumas, secrétaire général de l’union départementale Force ouvrière de l’Aveyron.

À cette occasion, ce dernier n’a pas manqué d’indiquer la progression très significative du syndicat FO dans le département. Après avoir observé une minute de silence en mémoire des nombreux camarades décédés en 2022, Jean-Paul Delinares a présenté le rapport moral et d’activité, comportant les diverses actions et démarches engagées. Il a été demandé notamment l’installation du guichet unique France services, qui permettrait à chaque affilié de s’adresser à une personne compétente pour les aspects administratifs de toutes sortes.

Autre requête, "il faudrait que les emprunts constitués par les établissements de santé Filiéris soient remplacés par des subventions avec l’argent récupéré lors des ventes du parc immobilier appartenant aux mineurs", précise l’intervenant. Concernant le rapport financier, Claude Teulier a fait apparaître de façon complète et précise une gestion saine des comptes. Ces rapports ont été adoptés à l’unanimité.

Rendre pérenne Filiéris

Ensuite, César Alvarez a exposé très largement la situation du Régime minier et les perspectives de Filiéris, indiquant que les prochains mois seront décisifs. "Nous attendons le résultat de l’audit financé par le régime général. Il faudra se montrer attentif car il doit engager l’avenir de Filiéris, le rendre pérenne. Par ailleurs, notre volonté de recruter des médecins se poursuit, mais comme quasiment partout ailleurs c’est très difficile", explique-t-il.

Concernant cette fois l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs), il a également donné les informations sur les futures orientations.

L’assistance a été très attentive à ces diverses présentations et un débat fructueux s’est engagé. Le secrétaire général Emmanuel Dumas a conclu en évoquant les actions et manifestations portant sur les retraites. À l’issue de l’assemblée générale, le pot de l’amitié a été servi dans une ambiance de parfaite sympathie et camaraderie.