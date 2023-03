La Loubière. Succès du concert de l’Écho des Dolines

Il a fallu rajouter des chaises à la salle d’animation des Épis à Lioujas pour accueillir un public plus nombreux qu’attendu pour le premier concert de la chorale du foyer rural l’Écho des Dolines. Nicolas Ullern a pris le relais de Jean-Pierre Carpentier comme chef de chœur, resté fidèle comme choriste, et tenait à relever le pari d’une première prestation publique prévue pour ce mois de mars.

Les trente et un choristes, répartis en trois pupitres avaient préparé dix-sept chansons de variétés de chanteurs de renom tels Sardou, Brel, Mouloudji, Françoise Hardy et Nadau pour satisfaire ces nombreux amateurs de variétés et de chant choral.

Au titre de responsable de la section chorale du foyer rural, Huguette Foissac a rappelé que l’enrôlement de nouveaux choristes était espéré pour les répétitions programmées les vendredis de 20 h à 22 h dans une ambiance sérieuse mais décontractée et souvent conviviale.

C’est d’ailleurs en partageant la fouace et le verre de l’amitié que les spectateurs présents ont pu féliciter les choristes après les avoir applaudis très chaleureusement. Le foyer rural de La Loubière a mis en place un programme varié pour les prochaines semaines avec un thé dansant à la salle des Épis, jeudi 20 avril de 14 heures à 19 heures, une exposition d’artistes amateurs locaux à la Tour d’Ortholès les samedis 13 et dimanche 14 mai au profit des Restos du cœur.

Les foyers ruraux de la communauté de communes Comtal Lot Truyère se retrouveront dimanche 11 juin à partir de 9 heures pour diverses animations et pour partager un repas collectif sur inscriptions.