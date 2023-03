Durenque. Tout un dimanche de poésie

Dimanche 26 mars de 14 heures à 18 heures, Durenque fêtera la poésie, en participant à l’opération nationale du "Printemps des Poètes", en partenariat avec la médiathèque de Réquista. Enfants et adultes sont les bienvenus. Tout au long de l’après-midi, le film "Les poètes sont encore vivants" sera projeté en continu à la salle Jean-Boudou. La maison natale de François Fabié sera ouverte en visite libre et plusieurs activités seront proposées : balade poétique, lecture de poèmes dans la maison sous un parapluie lumineux, pêche aux poèmes pour les enfants, corde à poèmes, écriture libre de poèmes. Pour l’occasion, les couturières de Réquista et de Durenque ont confectionné deux patchworks poétiques géants : on peut d’ores et déjà les découvrir dans la vitrine de la médiathèque à Réquista et dans la vitrine centrale du village à Durenque. Manifestation gratuite, en accès libre.