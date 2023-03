Un 1er prix départemental du patrimoine pour l’association "Les Parédaîres"

"Sauvegardons ensemble le patrimoine aveyronnais", tel est le mot d’ordre du conseil département en remettant les prix du concours sur le patrimoine aveyronnais. Les associations, collectivités locales et particuliers ont pu candidater. Ils étaient pour cette année 16 inscrits et 8 dossiers ont été retenus, sachant que10000€ ont été affectés à ce concours. Les prix ont été répartis en quatre catégories : restauration du patrimoine, rénovation et adaptation du patrimoine, création contemporaine, mise en sécurité et restauration du patrimoine immobilier.

Dernièrement, dans les jardins du prieuré, Christine Presne, vice-présidente du conseil départemental en charge de la Culture et du Patrimoine et M. Masbou, maire et conseiller départemental, accueillaient les lauréats. Les Parédaîres étaient à l’honneur et se sont vus remettre le 1er prix pour la restauration et la mise en valeur du patrimoine vernaculaire. Les membres du jury se sont notamment félicités de " la forte implication des bénévoles qui œuvrent et qui ont réalisé plusieurs restaurations de qualité en conservant l’existant".

Pour mémoire, Les Parédaîres est une association villeneuvoise née de la volonté de quelques passionnés de "pierre sèche" qui se désolaient de voir disparaître, année après année, le patrimoine vernaculaire (murets, caselles, gariottes…) qui constitue pourtant une grande part de l’identité du Causse de Villeneuve. Avec ce patrimoine, ce n’est pas seulement des éléments emblématiques du paysage caussenard qui s’effacent, mais aussi un savoir-faire ancestral qui, n’étant plus transmis, du fait du non-entretien des édifices, disparaît de la mémoire collective.

L’association voit le jour en juin 2010 et compte aujourd’hui 45 adhérents. Son objectif est "la restauration et la mise en valeur du patrimoine vernaculaire de la commune de Villeneuve". Elle organise 8 à 10 chantiers par an (en principe : un samedi par mois.). Nous avons, à notre actif, plus d’une vingtaine de chantiers terminés (des caselles, des puits, un lavoir et beaucoup de murets…)", se félicite le président de l’association, Jean Claude Chazal.

Les chantiers de l’association sont aussi ouverts aux non-adhérents qui voudraient "mettre la main à la pâte". Contact : Chazal Jean-Claude 06 86 61 06 46