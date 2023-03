Un lycéen meurt après un malaise cardiaque en pleine épreuve du Bac à Lille : ce que l'on sait

Un lycéen s'est effondré, victime d'un malaise cardiaque, au début de l'épreuve. Il est décédé à l'hôpital en début de soirée.

L'académie de Lille (Nord) a confirmé par voie de communiqué qu'un élève avait été victime d'un malaise cardiaque, mardi 21 mars 2023, lors d'une épreuve de spécialité du baccalauréat. Le jeune garçon a été transféré au centre hospitalier universitaire de Lille et n'a pas survécu.

L'élève aurait perdu connaissance vers 14h15, au début de l'épreuve de spécialité d'économie pour son bac STMG. Il souffrait d'une pathologie au cœur. Selon un élève présent dans la salle, dont le témoignage a été recueilli par La Voix du Nord, l'adolescent victime du malaise serait tombé de sa chaise et serait resté inanimé au sol... pendant au moins 20 minutes. "Les élèves se levaient pour aller voir ce qu'il avait, on leur disait de se rasseoir, de continuer le bac".

Les élèves choqués et indignés

Les élèves insistaient pour appeler les secours quand "un adulte continuait à passer dans les rangs pour faire signer la feuille de présence". C'est finalement un conseiller d'éducation (CPE), qui a été alerté et qui est arrivé en courant, qui a appelé les secours.

Les pompiers et une équipe du SAMU sont intervenus, et les autres élèves ont été évacués dans une autre salle pour reprendre l'épreuve. Une situation qui a indigné les jeunes candidats. "L'un d'eux est sorti, disant qu'il n'en avait rien à faire du Bac alors que quelqu'un est en train de mourir. Et on est tous sortis finalement", témoigne un élève.

La mort de l'adolescent a été communiquée dans la soirée à ses camarades, vers 19 heures, par son petit frère. La rectrice de l'académie de Lille, Valérie Cabuil, a présenté ses condoléances à la famille et aux proches de l'élève "au nom de l'ensemble de la communauté éducative". Une cellule d'écoute a été mise en place pour les élèves et les personnels.