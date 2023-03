Réquista. Un nouveau commerce d’électroménager a pignon sur rue

Du nouveau dans un commerce à Réquista restait à signaler. En effet, voilà maintenant quelque temps que le magasin "Req services" situé à côté de l’église, a rejoint le réseau Pulsat.

La boutique propose désormais, en plus de tous ses services historiques d’informatique, matériel de bureau, téléviseurs etc. la vente et la réparation d’équipements électroménagers.

De la machine à laver au grille-pain à la cafetière électrique, fer à repasser, les habitants trouveront désormais toute la gamme de produits disponible sur le site pulsat.fr

Aussi pour satisfaire une demande croissante et offrir un service de qualité à la population, le magasin sera désormais ouvert le lundi. Chacun pourra donc se rendre en ce commerce du lundi au samedi – de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 18 h. On peut joindre cette équipe jeune et dynamique par téléphone au 05 65 74 21 81.