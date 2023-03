Villecomtal. Une nouvelle association voit le jour pour un nouveau partenariat culturel

Dernièrement, de nombreux habitants du secteur se sont retrouvés au glamping (chez Liliane) pour finaliser la constitution de l’association "Le goût des autres", heureuse expression pour dire l’ouverture à toutes les cultures. Écrits par cinq dames passionnées de culture, l’objet et les statuts de cette association ayant pour objectif d’offrir des espaces de convivialité, de partage, de rencontres culturelles citoyennes et intergénérationnelles, de permettre des échanges et de créer des liens.

A été imaginé un lieu où toutes les générations pourraient se croiser, où ceux qui le souhaiteraient viendraient partager leur passion, leur savoir-faire, leurs idées, jouer, écouter des contes, de la musique, voir un film ou différents spectacles. Un lieu que chacun fera vivre à sa façon. Toutes les idées seront les bienvenues.

Les statuts ont été présentés et votés. Ils seront transmis en préfecture pour agrément. Les membres candidats au conseil d’administration se sont présentés et ont été élus. Dès retour de la préfecture une réunion du conseil d’administration sera organisée.