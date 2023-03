61e cérémonie du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie

Élus et personnalités se sont retrouvés voilà peu sur la place Jean-Jaurès pour assister à la 61e cérémonie du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie.

Après la lecture du message de la Fnaca par Philippe Thomas, celle du message du Général Ailleret par Michel Bouchaud, respectivement président et trésorier du Comité villefranchoise Fnaca, le sous-préfet, Guillaume Raymond, a transmis la lettre de la secrétaire d’État Patricia Miralles. Plusieurs gerbes ont été déposées sur la stèle dédiée aux 3 Villefranchois tombés en Algérie, Claude Bosc, René Gayral et Raymond Manent par Philippe Thomas, le maire Jean-Sébastien Orcibal au nom de la municipalité, le député Laurent Alexandre, le conseiller régional Pascal Mazet, le sous-préfet Guillaume Raymond et le conseiller départemental Éric Cantournet. Puis, suite à la minute de silence, la Marseillaise entonnée par la chorale de Savignac a marqué la fin d’une émouvante cérémonie.