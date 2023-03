Olemps. "À March forcée", ou quand six personnages sont en quête d’auteur

Peut-on monter une adaptation des "Quatre filles du docteur March" quand on n’a sous la main, pour jouer des adolescentes, que 3 acteurs (dont un géant chauve !) et un électricien d’âge mûr ? Oui, quand on n’a d’autre choix pour la troupe que de mettre la clé sous la porte. La faute à un metteur en scène négligeant qui a oublié qu’il n’avait pas les droits sur la pièce programmée ! Mais, justement, il a réalisé lui-même une adaptation du célèbre roman de Louisa May-Alcott paru au XIXe siècle. Les acteurs n’auront donc plus qu’à enfiler perruques, corsets et jupons, à trouver le timbre de voix et le maintien justes pour entrer dans la peau des personnages, sous la pression constante d’un metteur en scène despotique qui ne souffre aucune contestation. Crises de fou rire, affrontements, rébellion des acteurs qui finissent par s’affranchir et par répéter entre eux pour livrer, en 3 semaines un travail abouti. Ce qui donnera l’idée au metteur en scène de monter une pièce par mois ; reste à trouver les auteurs.

Le public a beaucoup ri tout au long de la soirée, ravi de retrouver le "Théâtre pour demain et après" qui était déjà venu avec le même succès présenter, en 2019, "Jean est assis dans le sofa", du même auteur, Christophe Ribeyre, avec le même metteur en scène, Laurent Cornic et l’acteur Quentin Muller qui campe une "Jo" inénarrable !

Dans un registre diamétralement différent, le TPDEA sera à la Baleine, le 12 avril à 20 h 30 pour présenter sa nouvelle pièce, "Le temps n’existe pas".